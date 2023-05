POL-ME: Heckenbrand - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2305014

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend, 02. Mai 2023, brannte eine Hecke in Ratingen-West. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 23:45 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen Brandausbruch an einer Hecke an der Erfurter Straße. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass eine circa fünf Meter lange Hecke von den Flammen betroffen war. Ebenso war der Inhalt eines gegenüberliegenden Mülleimers in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Ratingen konnten das Feuer schnell löschen und somit verhindern, dass ein Gebäudeschaden entstand. Auch die Mülltonne wurde nicht beschädigt. die

Die Polizei geht nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen. Ob ein jugendliches Trio, welches unmittelbar vor Brandausbruch am Tatort gesehen wurde und anschließend in Richtung der dortigen Gesamtschule flüchtete, mit der Tat in Verbindung gebracht werden kann, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

