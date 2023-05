POL-ME: Radlader entwendet - die Polizei ermittelt - Hilden - 2305012

Polizei Mettmann

Radlader entwendet - die Polizei ermittelt - Hilden - 2305012

Mettmann

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 17. April bis zum 03. Mai 2023 in Hilden einen Radlader entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Mitarbeiter eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes stellten am 17. April 2023 einen Radlader des Herstellers Wagner in der Einfahrt eines Baumarktes an der Straße Westring in Hilden ab. Am Mittwochvormittag, 03. Mai 2023, stellten sie fest, dass die Baumaschine entwendet worden war und alarmierten die Polizei.

Der Wert des gelb-schwarzen Radladers vom Modell Schäffer wird nach Angaben des Inhabers auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Wie der oder die Fahrzeugdiebe die Baumaschine abtransportieren konnten, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Bisher liegen der Hildener Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Radladers vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten bisher nicht zu einem positiven Ergebnis.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der Baumaschine tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

