POL-ME: "Komm ins Team 110": Polizeiliche Personalwerbung in der Fußgängerzone - Hilden - 2305013

Mettmann

"Komm ins Team 110 und informiere Dich!" - Unter diesem Motto tourt die so genannte "Roadshow" der Polizeibehörden Mettmann, Düsseldorf, Neuss und Wuppertal durch verschiedene Städte und bietet hierbei interessierten Besucherinnen und Besuchern Informationen rund um die vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben der Polizei NRW.

Der nächste Stop ist am Donnerstag, 11. Mai 2023, auf Höhe des Bürgerhauses an der Mittelstraße in der Hildener Fußgängerzone. Im Zeitraum von 13 bis 17 Uhr stehen hier am Infostand die Personalwerberinnen und Personalwerber der Kooperationsbehörden Rede und Antwort, wenn es um Fragen zum Dualen Studium und der Ausbildung bei der Polizei geht. Dabei klären die Expertinnen und Experten nicht nur über die verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten bei der Polizei auf, sondern erläutern auch die jeweiligen Einstellungsvoraussetzungen. Natürlich werden auch alle sonstigen Fragen zum Polizeiberuf beantwortet.

