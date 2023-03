Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht auf Gartencenter-Parkplatz

Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Am Samstag (18. März 2023) um 12:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Gartencenters in Weeze eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines auffälligen Pkw - vermutlich ein blauer Rolls Royce - beschädigte beim Ausparken einen anderen Wagen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel Zafira entstand ein Schaden an der rechten hinteren Stoßstange. Zeugen, deren Personalien bislang nicht bekannt sind, haben diesen Vorfall gesehen. Sie werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Geldern unter 02831 1250 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell