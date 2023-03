Goch-Kessel (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr, und Freitag (17. März 2023), 09:00 Uhr, haben unbekannte Täter offenbar versucht, in eine Schule an der Straße Steinacker einzudringen. Sie hebelten an einem Fenster zum Lehrerzimmer herum, gelangten aber nicht in das Gebäude. Es blieb beim Versuch, das Fenster wurde beschädigt. Zeugen, die Hinweise ...

