POL-K: 220705-2-K 83-Jährige in Köln-Porz bei Raub an der Glashüttenstraße verletzt - Zeugen gesucht

Köln (ots) - Zwei falsche Paketboten haben am Samstagmittag (2. Juli) eine 62 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung auf der Stegerwaldstraße in Leverkusen-Wiesdorf überwältigt und Bargeld geraubt. Die Frau erlitt bei dem Überfall einen Schock und wurde vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei derzeit ...

