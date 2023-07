Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl eines Reifen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 5. Juli 2023, 18.00 Uhr und 6. Juli 2023, 6.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person den linken vorderen Reifen inklusive Felge von einem Ford Focus, welcher in der Straße Postkamp stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Emstek - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 30. Juni 2023, 15.00 Uhr und Donnerstag, 6. Juli 2023, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein polnisches Kennzeichenpaar von einem Pkw, welcher auf dem Parkplatz vor einem Hotel in der Lange Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Garrel - Diebstahl

Am Mittwoch, 5. Juli 2023, zwischen 21.00 Uhr und 21.15 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte männliche Personen ein Grundstück in der Tweeler Straße und entwendeten aus einem frei zugänglichen Geräteraum mehrere Flaschen Alkohol und eine Kiste mit Softdrinks. Anschließend entrissen sie eine Videokamera aus der Halterung und stahlen diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 6. Juli 2023, 21.30 Uhr, und Freitag, 7. Juli 2023, 6.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen die Scheibe eines Discounters in der Alten Cloppenburger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 6. Juli 2023, um 17.55 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Lindenallee und wurde dort von der Polizei kontrolliert. Hierbei mussten sie feststellen, dass der Verdacht besteht, dass der Mann nicht im Sitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Garrel - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Donnerstag, 6. Juli 2023, um 23.26 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Cloppenburger Straße. Hier wurde er von der Polizei kontrolliert. Sie hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Außerdem war das Fahrzeug nicht versichert und deswegen zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 6. Juni 2023, um 7.30 Uhr, fuhr eine 55-jährige Leichtkraftfahrerin aus Cloppenburg auf der Emsteker Straße, wollte nach rechts auf den Werner-Eckart-Ring abbiegen und kollidierte hier mit einem jugendlichen Fahrradfahrer aus Cloppenburg, der die Fahrbahn bei einer Lichtzeichenanlage überquerte. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Freitag, 7. Juli 2023, um 04:40 Uhr befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Garrel mit seinem Motorrad die Garreler Straße in Richtung Varrelbusch. Ihm entgegen kam ein 63-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg. Der PKW-Fahrer leitete nun einen Überholvorgang ein. Dabei kollidierte er mit dem Gegenverkehr, so dass es zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Donnerstag, 6. Juli 2023, gegen 16:50 Uhr befanden sich zwei Polizeibeamtinnen in der Freizeit joggend im Bereich des Lankumer Ring, hinter der dortigen Schule. Ihnen entgegen kam ein 19-jähriger Cloppenburger, der den Polizeibeamtinnen bereits als Betäubungsmittelkonsument bekannt ist, welcher augenscheinlich einen Joint rauchte. Die Polizeibeamtinnen erkannten eine zufällig vorbeifahrende Zivilstreife und baten diese um Unterstützung, als sie den 19-jährigen anhielten und kontrollierten. Der Joint wurde sichergestellt und gegen den 19-jährigen ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 6. Juli 2023, zwischen 15:04 Uhr und 15:10 Uhr parkte ein 36-jähriger Cloppenburger seinen PKW, Daimler, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes an der Soestenstraße in Cloppenburg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in diesem Zeitraum vermutlich den PKW beim Rangieren. Der Schaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

