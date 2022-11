Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in der Rathausstraße in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 16.11.2022 gegen 00:01 Uhr gelangten drei bislang unbekannte Personen unbefugt auf ein Grundstück in der Rathausstraße in 66450 Bexbach. Dort begaben sich die Täter an die Garageneingangstür auf der hinteren Seite der Garage. In dieser entwendeten sie anschließend mehrere dort gelagerte Getränke. Anschließend flüchteten die männlichen Täter in unbekannte Richtung. Das gesamte Tatgeschehen wurde videografiert.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell