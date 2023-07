POL-CLP: Falsches Spiel mit der Liebe: Love-Scam-Betrüger bringen Garrelerin um ihr Erspartes

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Sachbeschädigung an PKW In der Zeit zwischen Dienstag, den 04.Juli 2023, gegen 21.00 Uhr und Mittwoch, den 05.Juli 2023, um 07.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen PKW, Mitsubishi Pajero, indem sie den Wagen mit Farbe besprühten und die Reifen der Fahrerseite beschädigten. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Straße "An der Welle". Es entstand Sachschaden in Höhe von ...

