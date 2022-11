POL-PIKIB: Diebstahl von Baustellenleuchten

Albisheim (ots) - Am Montag, den 14.11.2022 gegen 16:30 Uhr, ereignete sich in der Kirchgasse in Albisheim eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Gartenstraße aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Donnersberger Straße und streifte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den ...

