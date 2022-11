Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Eisenberg (ots)

Am 14.11.22, gegen 19:55Uhr, kam es in der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Verkehrsunfall mit 3 schwerverletzten Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-Jähriger aus dem Donnersbergkreis mit einem nicht zugelassenen PKW die Boschstraße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Straße. Ein 37-Jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr zur selben Zeit mit seinem PKW die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung B 47/L 395. Im Kreuzungsbereich Boschstraße/Konrad-Adenauer-Straße fuhr der 18-Jährige ungebremst in die Kreuzung in Richtung Alfred-Nobel-Straße ein und übersah hierbei den von links kommenden, bevorrechtigten 37-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 18-Jährige und seine beiden jugendlichen Mitinsassen erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt. Die Fahrzeuge wurden nach Abschluss der Maßnahmen sichergestellt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Zweifel an der Fahrereigenschaft des 18-Jährigen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch ein jugendlicher Mitinsasse den PKW zum Unfallzeitpunkt geführt haben könnte. Daher werden Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und/oder konkrete Angaben zu dem Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs machen können, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

