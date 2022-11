Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Aufgebrochener Zigarettenautomat

Albisheim (ots)

Wie der Polizei erst am 12.11.2022 mitgeteilt wurde, ist es bereits in der Nacht vom 06.11. auf den 07.11.2022 zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Albisheim gekommen. Dieser wurde gewaltsam geöffnet und stark beschädigt. Der darin befindliche Inhalt wurde gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die zur Tataufklärung beitragen können. Wer hat in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße in Albisheim bemerkt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden.

