Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Soest (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am Dienstag, 23. August, in ein Einfamilienhaus am Benninghausenweg einzubrechen. Gegen 2.30 Uhr wurde der 69-jährige Bewohner von Geräuschen geweckt und hörte zwei Männer, die sich an einem auf Kipp stehenden Fenster zu schaffen machten. Als der 69-Jährige die Tatverdächtigen ansprach, flüchteten sie. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

