PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vandalismus an Bushaltestelle +++ "Spanische" Diebin lenkt in Boutique ab +++ E-Scooter entwendet

Bad Schwalbach (ots)

Vandalismus an Bushaltestelle,

Hünstetten-Kesselbach, B 417, Festgestellt: Donnerstag, 27.07.2023, 03:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Vandalen die Bushaltestelle "Kesselbach" in Höhe einer Tankstelle an der B 417 zerstört. Die Unbekannten begaben sich zur Nachtzeit an die Haltestelle und ließen an dieser ihren Aggressionen freien Lauf, indem sie sich einen Stein schnappten und drei der vier Glasscheiben einschlugen. Im Anschluss an die Tat suchten sie das Weite. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 1.000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

"Spanische" Diebin lenkt in Boutique ab, Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Mittwoch, 26.07.2023, 14:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ist eine Kundin in einer Taunussteiner Boutique von einer Diebin bestohlen worden. Gegen 14:30 Uhr befand sich die Geschädigte in dem Geschäft in der Gottfried-Keller-Straße. Zeitgleich habe eine Frau den Laden betreten, wild in spanischer Sprache gestikuliert und plötzlich mehrere Kleidungsstücke auf den dortigen Tresen gelegt. Diese zunächst völlig zusammenhangslos wirkende Aktion hatte jedoch wie sich später zeigte einen ganz bestimmten Zweck. So hatte die Diebin die Klamotten gezielt auf den Tresen gelegt, wo sich zu diesem Zeitpunkt das Mobiltelefon der Kundin befand. Als diese nämlich kurze Zeit später den Klamottenstapel anhob, musste sie feststellen, dass ihr Handy nicht mehr an Ort und Stelle lag. Dieses hatte die Diebin während ihres Ablenkungsmanövers entwendet. Zu diesem Zeitpunkt war die Diebin jedoch schon über alle Berge.

Bei der Diebin soll es sich um eine Spanisch sprechende, rund 160 cm große Frau im Alter von 60 bis 70 Jahren gehandelt haben. Sie habe ihre braungrauen und gelockten Haare zum Zopf und einen knöchellangen braun/ beige gemusterten Rock, sowie eine offene Bluse und ein blaues T-Shirt getragen.

Hinweise zu der Diebin werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

E-Scooter entwendet,

Geisenheim, Am Brennofen, Dienstag, 25.07.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 26.07.2023, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch hatten es Diebe in Geisenheim auf einen E-Roller abgesehen. Die Unbekannten begaben sich in die Straße "Am Brennofen" und entwendeten dort den mit einem Schloss gesicherten schwarzen Scooter der Marke "EPOWERFUN" im Wert von knapp 800 Euro. Das Schloss hatten sie zuvor mithilfe von Werkzeug geknackt. Zuletzt war der Roller mit dem Versicherungskennzeichen "707 KOA" versehen gewesen. Mit ihrer Beute gelang den Langfingern anschließend unbemerkt die Flucht.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell