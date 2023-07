Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Bahnhof Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am Mittwochvormittag, 5. Juli 2023 um 10:00 Uhr, überprüfte die Bundespolizei einen 56-jährigen Deutschen als Fahrgast in der Regionalbahn RB 64 am Bahnhof in Gronau. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Münster mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Der erste Vollstreckungshaftbefehl sieht eine Geldstrafe von 750 EUR oder eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz vor. Eine sechsmonatige nicht abwendbare Freiheitsstrafe muss wegen Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht verbüßt werden. Der Verurteilte wurde daraufhin vor Ort am Bahnhof verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienstelle in Gronau gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachte die Bundespolizei den Mann zum Haftantritt in das Gefängnis in Münster.

