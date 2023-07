Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geschädigter verfolgt Dieb und verletzt sich

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Diebstahl einer Geldbörse durch einen unbekannten Täter am Montag, 24.Juli, um 14.25 Uhr, an der Wilhelminenstraße verletzte sich der Geschädigte bei der Verfolgung des Diebes.

Der Täter entwendete aus einem Firmenfahrzeug die Geldbörse eines 21-Jährigen. Als dieser den Diebstahl bemerkte, nahm der Hammer die Verfolgung des flüchtigen Täters auf, der in Richtung 24nexx-Arena flüchtete und über einen Zaun kletterte.

Als der 21-Jährige ebenfalls über den Zaun klettern wollte, rutschte er aus und verletzte sich.

Zuvor sprach der flüchtige Tatverdächtige mit einer bislang unbekannten Person, die in der Rietzgartenstraße in Höhe des Friedhofs in einem Fahrzeug saß.

Der Täter kann durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 1,90 Meter groß, schlanke Statur, dunkler Hautteint, trug einen dunklen Kapuzenpullover und einen schwarzen Rucksack.

Hinweise zu dem Täter und der unbekannten Person in dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell