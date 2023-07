POL-HAM: Unbekannte Täter entwenden 800 Kilogramm Kupferkabel

Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Albert-Funk-Straße entstand am späten Montagabend (24. Juli) Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Ein bislang unbekannter Opelfahrer stieß gegen 23.10 Uhr in Höhe der Haus-Nummer 59 mit je einem geparkten VW-Touran und einem Nissan-Qashqai zusammen. Zuvor hatte er die Albert-Funk-Straße in nördliche Richtung befahren. Nach einem abrupten Bremsmanöver ...

