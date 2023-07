Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Albert-Funk-Straße entstand am späten Montagabend (24. Juli) Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Ein bislang unbekannter Opelfahrer stieß gegen 23.10 Uhr in Höhe der Haus-Nummer 59 mit je einem geparkten VW-Touran und einem Nissan-Qashqai zusammen. Zuvor hatte er die Albert-Funk-Straße in nördliche Richtung befahren. Nach einem abrupten Bremsmanöver streifte er rückwärts fahrend die beiden am Fahrbahnrand geparkten PKW an deren der Fahrbahn zugewandten Seiten. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle in nördliche Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grauen Opel-Corsa handeln. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. In dem Fahrzeug sollen sich drei bis vier männliche Jugendliche befunden haben. Der Fahrer habe schwarze, kurze Haare sowie einen dunklen Vollbart getragen. Bekleidet soll er mit einem weißen T-Shirt gewesen sein. Weitere Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 und elektronisch unter "hinweise.hamm@polizei.nrw.de" entgegen.(es)

