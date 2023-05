Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: 82-Jähriger fährt betrunken in Polizeikontrolle

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Weisheit nicht unbedingt mit dem Alter kommt, mussten die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Weinheim am Dienstagabend feststellen. Um kurz nach 20 Uhr hielten sie den 82-jährigen Fahrer eines Nissans in der Waidallee in Weinheim an. Im Kontrollgespräch fiel bei diesem sofort ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Atemtest zeigte, dass sich der 82-Jährige mit über 1,4 Promille ans Steuer gesetzt hatte. Nachdem ihm Blut abgenommen wurde, musste er auch seinen Führerschein abgeben. Natürlich durfte er seine Fahrt auch nicht mehr fortsetzen.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

