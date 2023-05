Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflüchtiger verursacht Sachschaden im vierstelligen Bereich - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Fahrer bzw. eine unbekannte Fahrerin beschädigte in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 17:15 und Mittwochmorgen, 05:30 Uhr einen am Straßenrand geparkten Alfa Romeo und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand an dem in der Thüringer Straße geparkten Alfa Romeo ein Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 / 71849-0, in Verbindung zu setzen.

