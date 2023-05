Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagvormittag, 10 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr brach in der Feudenheimer Straße, im Stadtteil Wohlgelegen, eine bisher unbekannte Täterschaft in zwei Gartenabteile ein. Nachdem die Täterschaft zunächst mit einem unbekannten Gegenstand die Gartentür eines Gartenabteils aufhebelte und anschließend die Tür der Gartenhütte gewaltsam aufbrach, entwendeten die Unbekannten hieraus ein Solar-Panel sowie eine Akkubank. Aus einem anderen Gartenabteil hingegen wurde nichts entwendet. Lediglich an der Gartentür entstand ein Sachschaden durch das Aufhebeln. Der Diebstahlschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 0621 / 3301-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell