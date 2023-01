Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fahrer eines braunen Nissan Quashqai nach Spiegelunfall gesucht

Geldern (ots)

Am Dienstag (17. Januar 2023) gegen 09:45 Uhr war ein Autofahrer mit seinem weißen Mitsubishi ASX auf der Straße Am Holländer See in Richtung B9 unterwegs, als nach seinen Angaben auf Höhe einer dortigen Fahrbahnverengung ein entgegenkommender Wagen zu weit links fuhr und in seine Fahrspur geriet. Die linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Spiegel des Mitsubishi beschädigt wurde. Bei dem anderen Wagen soll es sich um einen brauen Nissan Qashqai gehandelt haben. Dessen unbekannter Fahrer setzte seinen Weg jedoch fort, ohne anzuhalten. Der Fahrer des Nissan oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

