POL-WAF: Drensteinfurt. Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Montag, 15.5.2023, 16.50 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 58 in Drensteinfurt. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Drensteinfurt und wollte in eine Einfahrt abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Drensteinfurter warten. Das erkannte ein 35-jähriger Drensteinfurter offensichtlich zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den vor ihm befindlichen Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 58-Jährigen in den Gegenverkehr geschoben und streifte dabei das Auto eines 25-jährigen Ahleners. Rettungskräfte brachten die beiden leicht verletzten Drensteinfurter in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro.

