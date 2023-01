Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Hildburghausen (ots)

Eine 23-jährige BMW-Fahrerin übersah Montagnachmittag beim Spurwechsel in der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße einen ebenfalls in gleiche Richtung fahrenden Dacia und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den BMW der jungen Fahrerin. Diese erhielt ein Bußgeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell