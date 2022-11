Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Kartoffelautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Sonntag, zwischen 00.00 Uhr und 05.50 Uhr, in der Straße "Heinzenberg" in Gemmrigheim einen Verkaufsautomaten für Kartoffeln, Eier und Kürbisse auf. Die Unbekannten erlangten hierdurch einen dreistelligen Bargeldbetrag und verursachten einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0, in Verbindung zu setzen.

