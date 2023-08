Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Garage

Hildesheim (ots)

Giesen - Emmerke (tko) In der Zeit vom 03.08.2023, 20.30 Uhr, bis zum 04.08.2023, 05.30 Uhr, kam es in der Windmühlenstraße zu einem Diebstahl aus einer Garage. Ein unbekannter Täter öffnete im o. a. Zeitraum die unverschlossene Garage und entwendete zwei Skateboards im Gesamtwert von ca. 100 Euro. Der Täter ließ in der Garage eine schwarze Tasche und eine auffällige Keksdose in Form eines kleinen Lieferwagens mit Aufschrift zurück. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder zu den zurückgelassenen Gegenständen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

