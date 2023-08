Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Scooters

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (fra);OT Rössing Friedhofsweg 6; auf der Straße vor dem Haus

In der Zeit vom 03.08.2023 gegen 23:45 Uhr bis zum 04.08.2023 gegen 00:50 Uhr wurde an der oben genannten Örtlichkeit ein schwarzer E-Scooter des Typs Doc Green EWA 600 entwendet. Am E-Scooter befand sich eine kleine schwarze Tasche am Lenker. Wer zum oben angegeben Zeitraum im Bereich des Friedhofweges unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat, die Rückschlüsse auf die möglichen Täter zulassen oder wer etwas Ungewöhnliches am Tatort beobachtet hat; wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell