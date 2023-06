POL-BN: Bonn-Castell: 56-jähriger Mann vermisst - Polizei sucht nach Thomas P.

Bonn (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (11.06.2023) brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Landsberger Straße in Tannenbusch ein. Zur Tatzeit gegen 05:10 Uhr gelangten die Einbrecher in den rückwärtigen Bereich des Tankstellengeländes, brachen eine Türe auf und betraten die Geschäftsräume. Aus dem Objekt entwendeten die Unbekannten einen Tresor, der mit einem Pkw abtransportiert wurde. Der ...

