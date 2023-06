Polizei Bonn

POL-BN: Tankstelleneinbruch in Swisttal-Heimerzheim: Vier Männer in Rheinland-Pfalz festgenommen

Swisttal (ots)

In der Nacht zu Samstag (10.06.2023) drangen mehrere Männer gewaltsam in eine Tankstelle an der Vorgebirgsstraße in Heimerzheim ein. Vier Tatverdächtige konnten nach einer anschließenden Verfolgungsfahrt in Rheinland-Pfalz festgenommen werden.

Zur Tatzeit gegen 01:00 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Euskirchen auf eine Alarmauslösung an der Tankstelle aufmerksam geworden. Mehrere unbekannte Täter flüchteten daraufhin mit zwei hochmotorisierten Audi A6, an denen zuvor gestohlene Kennzeichen angebracht waren, vom Tatort und fuhren auf die BAB 61 in Richtung Süden auf. Im Rahmen einer grenzübergreifenden Fahndung konnten die Fahrzeuge gegen 01:50 Uhr im Bereich der Ahrtalbrücke von der Polizei Rheinland-Pfalz gestoppt und vier Fahrzeuginsassen (24, 28, 29, 34) festgenommen werden (siehe dazu die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Koblenz vom 10.06.2023, 04:54 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/5530116). Der 28-Jährige musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden, von wo aus ihm am Samstag die Flucht gelang (siehe dazu die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Koblenz vom 12.06.2023, 14:01 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/5531500).

Die drei weiteren Tatverdächtigen wurden ins Bonner Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache die ersten Ermittlungen gegen sie übernahm. Sie wurden am Sonntag auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für sie anordnete. Im Anschluss wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell