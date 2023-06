Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Versuchter Straßenraub und Körperverletzungsdelikt - Polizei fahndet nach Personengruppe

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend (08.06.2023) wurden der Bonner Polizei innerhalb kurzer Zeit zwei Straftaten in Bonn-Castell gemeldet.

Um 19:00 Uhr attackierte eine Personengruppe einen 25-Jährigen, der zu dieser Zeit am Rheinufer in Höhe Am Schänzchen in Richtung Norden spazierte. Die nach bisherigen Feststellungen fünf Unbekannten sollen die Herausgabe seiner Kopfhörer gefordert und den Geschädigten anschließend mit Schlägen und Tritten angegriffen haben. Im Anschluss flüchteten sie ohne Beute über eine Treppe in Richtung Am Schänzchen/Welrichsweg vom Tatort. Der 25-Jährige erlitt Schürfwunden, Prellungen und einen Nasenbeinbruch und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Zeuge, der das Tatgeschehen nicht unmittelbar beobachtet hatte, verfolgte die davonlaufende Gruppe. Im Kreuzungsbereich Am Schänzchen/An der Esche/Württemberger Straße traf er dabei auf einen 30-Jährigen, der nach bisherigem Sachstand von mehreren Unbekannten niedergeschlagen und am Boden liegend getreten wurde. Auch er musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Die etwa 20-jährigen Unbekannten waren bereits davongelaufen. Sie konnten auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Nach derzeitigem Sachstand ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die beschriebene Personengruppe am Donnerstag (Fronleichnam) am Rheinufer oder in Castell beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

