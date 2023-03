Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall mit Linienbus - 10000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Etwa 10000 Euro Sachschaden an einem Linienbus und an einem Mercedes der A-Klasse sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr, an der Einmündung der Fohrenbühlstraße auf die Wasenstraße ereignet hat. Der 54-jährige Fahrer des Linienbusses wollte von der Fohrenbühlstraße nach rechts auf die Wasenstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Mercedes, dessen 27-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten Wasenstraße unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden.

