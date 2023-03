Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Fußgänger von Auto erfasst und dabei leicht verletzt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Mittwochvormittag an der Einmündung der Gerwigstraße auf die Hauptstraße ereignet hat, ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr bog Ein 75-Jähriger mit einem Peugeot 2008 von der Hauptstraße nach links auf die Gerwigstraße ab und erfasste hierbei einen 78-jährigen Mann, der die Gerwigstraße zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Bärenplatz überquerte. Der Mann wurde auf die Motorhaube des Autos geladen, rutschte von dort herunter und blieb mit mehreren Prellungen leicht verletzt auf der Straße liegen. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den 78-Jährigen zur ambulanten Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Durch den Unfall entstand am Peugeot rund 2000 Euro Sachschaden.

