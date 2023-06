Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz/Remagen Nachtragsmeldung zur Personenfahndung im Bereich Remagen am 10.06.2023

Koblenz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (09.-10.06.2023) kam es nach einem vorherigen Einbruch in eine Tankstelle im Zuständigkeitsbereich Bonn zu intensiven Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz. Hierzu verweisen wir auf die Pressemeldung des PP Koblenz vom 10.06.2023, 04.54 Uhr. Insgesamt wurden 4 Personen vorläufig festgenommen. Eine der Personen konnte im Rahmen einer kurzen fußläufigen Flucht festgenommen werden. Diese Person verletzte sich bei der Flucht und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus Remagen verbracht werden. Die übrigen Personen wurden an das Polizeipräsidium Bonn überführt.

Noch bevor die vierte Person vom Krankenhaus aus ebenfalls an das PP Bonn überführt werden konnte, gelang es ihr, eine günstige Gelegenheit auszunutzen und zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Unmittelbar eingeleitete, umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die Person ist nach wie vor flüchtig und wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, kurze Haare mit Geheimratsecken, schwarze Boxershorts und schwarzes T-Shirt.

Es ist nicht bekannt, ob sich die Person derzeit noch im Bereich Remagen aufhält. Von einer unmittelbaren Gefahr für die Bevölkerung ist derzeit nicht auszugehen.

