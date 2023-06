Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Festnahme auf der A61 führt zu längerer Fahrbahnsperrung

Koblenz (ots)

In der Nacht von Freitag, 09.06. auf Samstag, 10.06. kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bonn ( NRW ) gegen 01.00 Uhr zum Einbruch in eine Tankstelle. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit zwei Fahrzeugen in Richtung BAB A61. Im Rahmen der grenzübergreifenden Fahndung konnten die beiden Fahrzeuge nach einer länger andauernden Verfolgungsfahrt durch rheinland-pfälzisches Gebiet auf der A61 im Bereich der Ahrtalbrücke in Fahrtrichtung Norden gestoppt und die Täter gegen 01.50 Uhr festgenommen werden. Im Anschluss musste die BAB in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, um den gefahrlosen Abtransport der Täter sowie die Bergung der Tatfahrzeuge gewährleisten zu können. Die Sperrung konnte gegen 04.15 Uhr aufgehoben werden.

