POL-FR: Folgemeldung zu: 16-jähriges Mädchen von Ultra-Fan im Stadion verletzt - Zeugen gesucht hier: Tatverdächtiger identifiziert - weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 25.04.2023, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Jestetten zu der Kollision zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Der 48 Jahre alte Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Eine weitere medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war nicht von Nöten. Sachschaden ...

