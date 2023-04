POL-FR: Steinen: Pedelec aus Fahrzeug entwendet

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 26.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 01.45 Uhr bis 08.15 Uhr, schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines Mercedes-Benz ein. Aus dem Kofferraum des Mercedes-Benz wurde ein neuwertiger E-Scooter entwendet. Der Mercedes-Benz stand in Höllstein in der Friedrichstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 800 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

