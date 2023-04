Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Auto und Fußgänger kollidieren - Fußgänger leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.04.2023, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Jestetten zu der Kollision zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Der 48 Jahre alte Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Eine weitere medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war nicht von Nöten. Sachschaden entstand keiner. Vor und nach dem Unfall soll es zu beleidigenden Gesten zwischen dem 41 Jahre alten Autofahrer, dem Fußgänger und seinem 55-jährigen Begleiter gekommen sein. Die Ermittlungen zum den Geschehnissen dauern an. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich zu melden (Tel. 07751 8963-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell