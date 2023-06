POL-BN: Staatschutz ermittelt nach Geschehen an S-Bahn-Haltestelle "Hangelar-Mitte

Bonn (ots) - Am Donnerstagabend (08.06.2023) wurden der Bonner Polizei innerhalb kurzer Zeit zwei Straftaten in Bonn-Castell gemeldet. Um 19:00 Uhr attackierte eine Personengruppe einen 25-Jährigen, der zu dieser Zeit am Rheinufer in Höhe Am Schänzchen in Richtung Norden spazierte. Die nach bisherigen ...

mehr