Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe waren am Dienstag in der Innenstadt aktiv. Einer 30-jährigen Frau zogen sie am helllichten Tag unbemerkt den Geldbeutel aus dem Rucksack. Damit erbeuteten sie Bargeld, Personalausweis, Versichertenkarte, Debit- und Kreditkarten, diverse Kundenkarten und weitere Dokumente.

Wann und wo genau die Diebe zugriffen, konnte die 30-Jährige nicht sagen. Sie war zwischen 15 und 15.45 Uhr in verschiedenen Geschäften in der Fackelstraße unterwegs, wo zu dieser Zeit starker Betrieb herrschte. Den Rucksack trug die Frau dabei auf dem Rücken. Erst als sie in einer Mode-Boutique etwas kaufen wollte, stellte sie an der Kasse fest, dass der Rucksack geöffnet wurde und die Geldbörse verschwunden war.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Bereits in der Nacht zu Dienstag wurde einer Frau in der Martin-Luther-Straße der Geldbeutel gestohlen. Wie die 31-Jährige bei der Polizei anzeigte, hielt sie sich von 2 bis 3 Uhr in einem Lokal auf und hatte ihr Handtasche neben sich abgestellt. Durch Unterhaltungen mit verschiedenen Personen war die Frau abgelenkt und bemerkte nicht, dass sich unbekannte Täter an der Tasche zu schaffen machten. Erst später stellte die 31-Jährige fest, dass ihr Portemonnaie nicht mehr da ist. Darin befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld, Personalausweis, Bankkarte, Zugkarte und weitere Ausweise.

Unsere Empfehlung: Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht aus den Augen! Tragen Sie beispielsweise Taschen immer dicht am Körper. Und nehmen Sie am besten nur so viel Bargeld mit, wie sie tatsächlich benötigen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell