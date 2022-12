POL-PPWP: Einbrecher zerstören Mobiliar

Kaiserslautern (ots) - Er sei von mehreren Personen angegriffen und zusammengeschlagen worden - das hat ein Mann am Dienstagabend telefonisch bei der Polizei gemeldet. Der 33-Jährige wartete am Stiftsplatz auf die ausgerückte Streife. Er war stark alkoholisiert und hatte leichte Verletzungen im Gesicht, konnte sich aber nicht mehr so ganz genau erinnern, was eigentlich passiert war. Bei der weiteren Befragung gab der ...

mehr