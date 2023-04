POL-MA: Mannheim: 26-jähriger Autofahrer mit über 2 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Heidelberg (ots) - 4.000 Euro Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Täterschaft am vergangenen Freitag zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Leimer Straße an zwei Fahrzeugen. Mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzen die Unbekannten einen dort geparkten Mercedes und einen Volvo. Bei dem ...

