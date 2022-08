Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0473 --Tankstelle mit Holzlatte überfallen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Hammersbecker Straße Zeit: 31.07.2022, 12:35 Uhr

In Vegesack überfiel ein Unbekannter am Sonntagmittag eine Tankstelle. Der Räuber war mit einer Holzstange bewaffnet. Die Kassiererin blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Sonntagmittag gegen 12:35 Uhr betrat ein mit einer Holzlatte bewaffneter Mann eine Tankstelle in der Hammersbecker Straße in Aumund-Hammersbeck. Er forderte die Kassiererin auf, die Lade zu öffnen und Geld auszuhändigen. Die Angestellte verweigerte; woraufhin der Räuber selbst hinter den Tresen ging und versuchte die Kasse zu öffnen. Als er dabei scheiterte, griff er sich einige Zigarettenschachteln und flüchtete in Richtung der Georg-Gleistein-Straße.

Der Räuber soll etwa 30-40 Jahre alt und 175 cm groß sein sowie dunkelblondes kurzes Haar haben. Er trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, blaue Jeans, eine dunkle Jacke und weiße Schuhe.

Noch während des Überfalls betraten weitere Kunden den Geschäftsraum. Sie könnten einen Teil der Tat und den Täter bei der Flucht beobachtet haben. Zeugen des Raubüberfalls werden gebeten, sich unter 0421-362 3888 beim Kriminaldauerdienst der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell