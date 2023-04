Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte Autofahrerin nötigt und beleidigt anderen Autofahrer und flüchtet

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die linke Fahrspur der Speyerer Straße. Zwischen der Pleikartsförster Straße und dem Cuzaring fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin auf der rechten Fahrbahn neben den 23- Jährigen und beleidigte diesen. Im Anschluss überholte sie diesen und setzte sich vor ihn. Sie bremste den 23-Jährigen im Verlauf mehrmals aus, sodass dieser seine Geschwindigkeit deutlich verringern musste, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. An einer Ampelanlage stieg die 24-jährige Beifahrerin aus und trat an das Fahrzeug der bislang unbekannten Fahrerin heran, um diese zur Rede zu stellen. Diese zeige keinerlei Einsicht und fuhr davon.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- schlank - blond - ca. 45 Jahre alt - trug schicke Kleidung und eine Sonnenbrille

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden, unter: 06221-34180.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell