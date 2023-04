Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Herausgehebelter Gullideckel verursacht Unfall - Polizei sucht Zeugen

Lobbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Glück im Unglück hatte eine Taxifahrerin, als sie am Freitagmorgen, gegen 05:30 Uhr, auf der Hauptstraße in Waldwimmersbach unterwegs war. Plötzlich kam es zu einem lauten Knall und der rechte Vorderreifen ihres VW gab merkwürdige Geräusche von sich. Die Fahrerin schaltete sofort den Warnblinker ein, hielt und untersuchte ihr Fahrzeug. Dabei bemerkte sie, dass der Reifen geplatzt war. Grund dafür war, dass Unbekannte mehrere Gullideckel herausgehebelt und so eine Gefahrenstelle geschaffen hatten. Glücklicherweise wurde dadurch niemand verletzt.

Es hätte aber deutlich schlimmer ausgehen können, weshalb die Polizei Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr einleitete.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223/9254-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell