POL-MA: Heidelberg: Goldschatz bei der Polizei abgegeben

Als in der Freitagnacht, um 22 Uhr, ein 29-jähriger, junger Mann eine Fundsache beim Polizeirevier Heidelberg-Süd abgab, staunte der entgegennehmende Beamte nicht schlecht. Es handelte sich nämlich um einen kleinen Schatz, bestehend aus Goldbarren und Goldmünzen in einem Wert von über 135.000 Euro. Der junge Mann hatte dies bei einer Entrümpelung in Heidelberg gefunden. Wem die Wertgegenstände ursprünglich gehörten, wird derzeit noch ermittelt.

Sollte es sich nicht um Diebesgut handeln, kann sich der ehrliche Finder auf einen stattlichen Finderlohn freuen.

