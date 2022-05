Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind auf der L 283 bei Hohentengen.

Hohentengen (ots)

13jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Landestraße 283 zwischen Mengen und Hohentengen. Die 13jährige war mit ihrem Vater und einer Schwester mit den Fahrrädern auf einem Gemeindeverbindungsweg im dortigen Bereich unterwegs. Sie überquerte die L 283 und unterschätze wohl die Geschwindigkeit einer Fahrzeugkolonne, die von Hohentengen in Ri. Mengen fuhr. Ein der Kolonne vorausfahrender Pkw Dacia, der von einer 66jährigen Frau gelenkt wurde, erfasst die 13jährige frontal. Das Mädchen, das keinen Fahrradhelm getragen hatte, wurde zuerst in die Frontscheibe und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Sie zog sich schwerste Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Tübingen geflogen. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Die L 283 war für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Hinweise, dass der Dacia mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, gibt es nicht. Die Ermittlungen hat der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Ravensburg übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell