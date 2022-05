Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Altshausen-Ebenweiler

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen gegen 05.40 Uhr hat sich auf der L289 zwischen Altshausen und Ebenweiler ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignet. Ein 28-jähriger Autofahrer war mit einem Audi A3 in Richtung Ebenweiler unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem Audi eines entgegenkommenden 50-Jährigen kollidierte. Während der 50-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert wurde, konnte ein Notarzt bei dem 28-jährigen Unfallverursacher nur noch den Tod feststellen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 10.000 Euro. An der Unfallstelle waren neben der Polizei auch die Freiwilligen Feuerwehren Altshausen und Ebenweiler sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Ravensburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Von der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ein Gutachter beauftragt. Die Landesstraße ist im Bereich der Unfallstelle bis auf Weiteres voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Wangen

Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Etwa 2.500 Euro Sachschaden hat der Lenker eines älteren blauen Mercedes mit RV-Kennzeichen am Freitag zwischen 12.30 und 13.15 Uhr beim Ein-/Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Kellerbühlstraße in Neuravensburg verursacht. Er streifte die Fahrerseite eines geparkten VW Touran und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Wangen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die insbesondere Angaben zum Kennzeichen des Unfallverursachers machen können, sich unter Tel. 07522/9840 zu melden.

Wolfegg

Lkw beschädigt Bahnschranke - Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 15.20 Uhr befuhr der 53-jährige Lenker eines Lkw mit Anhänger die L317 von Bad Wurzach kommend in Richtung Bergatreute. Am Bahnübergang Roßberg bemerkte er zwar das Rotlicht am Andreaskreuz, kam jedoch erst auf den Bahnschienen zum Stillstand. Mittlerweile senkte sich die Bahnschranke zwischen Zugfahrzeug und Anhänger. Um eine mögliche Kollision mit dem Bahnverkehr zu verhindern setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, wodurch die Bahnschranke abgerissen wurde. Ein Techniker der Deutschen Bahn befand sich vor Ort. Der Schaden an der Bahnschranke beläuft sich auf ca. 2000 Euro. An dem Anhänger entstand nur geringer Schaden. Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nehmen sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang unter Tel. 07563/90990 entgegen.

