LPI-SLF: Betrüger versuchten Firma abzuzocken

Sonneberg (ots) - Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Samstag gegen 13:00 Uhr zum Brandausbruch im Bereich einer Verteilersteckdose innerhalb einer Gartenlaube in der Straße Am Schleifenberg in Sonneberg. Die Laube brannte vollständig nieder. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Der 59-jährige Bewohner war während des Brandes nicht anwesend. Somit blieb dieser unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr