POL-PDLD: Edesheim - Versuchter Versicherungsbetrug

Edesheim (ots)

Bereits Anfang Oktober kam es in den Abendstunden in der Jahnstraße (Uz. 08.10.2022, 23.22 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein unbekannter Autofahrer frontal mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer machte sich anschließend mit seinem stark demolierten Fahrzeug aus dem Staub. Durch die Unfallflucht entstand ein Gesamtschaden von über 5.000 Euro. Gestern Abend meldete sich telefonisch ein 57 Jahre alter Mann und wollte einen Wildunfall anzeigen, der sich angeblich bei Hambach ereignet hatte. Weil sein Fahrzeug dadurch so stark beschädigt wurde, sollte ihn die Streife zu Hause zwecks Unfallaufnahme aufsuchen. Vor Ort wurden die Beamten stutzig, weil das vorhandene Schadensbild am Fahrzeug mit dem Sachschaden und den aufgefundenen Karosserieteilen an der Unfallstelle vom 08.10.2022 korrespondierte. Dem Mann wurde dabei eröffnet, dass er sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Versicherungsbetrug verantworten muss. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert, die die charakterliche Eignung des 57-Jährigen prüft.

