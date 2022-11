Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Germersheim (ots)

Am Mittwochmorgen, den 02.11.22 gegen 07:40 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Germersheim die Josef-Probst-Straße in Germersheim in Fahrtrichtung der Friedrich-Ebert-Straße. Beim Linksabbiegen von der Josef-Probst-Straße in die Straße An Fronte Karl übersah der 60-jährige ein auf dem Radweg entgegenkommendes Mädchen auf ihrem Fahrrad, wobei der linke Außenspiegel des Fahrzeugs den Lenker des Fahrrades leicht touchierte. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernten sich der 60-jährige Fahrzeugführer sowie das Mädchen von der Unfallstelle. Der 60-jährige konnte mit seinem Fahrzeug im Nachgang angetroffen werden. Dieser dementierte einen Zusammenstoß mit dem Fahrrad des Mädchens. Auch am Fahrzeug konnte kein Unfallschaden festgestellt werden. Das unfallbeteiligte Mädchen konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem unfallbeteiligten Mädchen geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell